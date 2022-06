Sacre du Wydad: Regragui remercie le Raja

Hoalid Regragui a remercié le Raja de Casablanca après que le Wydad a été sacré champion du Maroc. Lors du point de presse ayant suivi le match MCO- WAC, l’entraîneur des Rouge et Blanc a indiqué que le RCA était un concurrent de taille. «Je tiens à remercier le Raja. Il ne nous a laissé aucun moment de répit et nous a permis de préserver notre niveau», a assuré Regragui.

Et d’ajouter : «Le Raja s’est imposé face au HUSA, à l’AS FAR et n’a jamais baissé les bras. Les joueurs allaient se battre jusqu’à la dernière minute pour remporter le championnat. Je les félicites pour ce parcours».

Rappelons que le Wydad de Casablanca a été sacré champion du Maroc, après son match nul, 2 buts partout, face au Mouloudia Oujda (MCO), lors de la 29è et avant-dernière journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les Rouge et blanc, qui réalisent ainsi le doublé (championnat/ligue des champions) n’avaient besoin que d’un seul point pour s’adjuger le titre officiellement. Ils ont totalisé 63 points, devançant de quatre longueurs leur dauphin le Raja, qui a battu l’AS FAR (2-1).

Le WAC est le club le plus titré du championnat marocain avec 22 titres, dont 17 depuis la création de la Fédération royale marocaine de football en 1956, devant l’AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12), alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).

H.M.