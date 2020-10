Sacre du Raja: pourquoi Saïd Naciri n’a pas assisté à la remise du trophée

Le président du Wydad, Said Naciri, a fait l’objet de vives critiques de la part des supporters rajaouis à cause de son absence de la cérémonie de la remise du trophée de la Botola. En tant que président de la ligue nationale de football professionnel, l’organe organisateur de Botola Pro, il devait être présent pour décerner le trophée. Son absence a été considérée par les Rajaouis comme un manque de fair-play et de professionnalisme.

Said Naciri a justifié son absence, dans une déclaration à Le Site info, par le fait qu’il n’a reçu aucune invitation de la part des dirigeants du Raja. « L’organe organisateur respecte le rôle des institutions. C’est à la Fédération qu’incombe la responsabilité de décerner le trophée. Évoquer mon nom ou mon statut est incompréhensible. D’autres cérémonies se sont déroulées de la même manière mais ça n’avait pas fait de polémique » a-t-il affirmé.

Concernant le Wydad, le président du club a indiqué que l’objectif actuel du club est de se qualifier à la finale de la Ligue des champions, ajoutant que toutes les composantes du club mettent tout en œuvre pour satisfaire les fans de l’équipe.

M.F.