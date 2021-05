Sacre de l’Inter: Hakimi arbore le drapeau marocain (VIDEO)

L’international marocain Achraf Hakimi a célébré avec ses coéquipiers, dimanche, le sacre du club de l’Inter Milan en championnat d’Italie. Les Nerazzuris ont écrasé Udinese (5-1), en match comptant pour la 38e et dernière journée de la Série A.

L’Inter Milan était déjà champion d’Italie à 4 journées de la fin de la saison. Après la fin du match, Hakimi et ses coéquipiers ont pu fêter le titre en recevant leur trophée de champion sur la pelouse du San Siro. Hakimi s’est illustré sur le podium en arborant le drapeau marocain.

Près de 1000 spectateurs ont pu assister au match et au sacre, suite à une autorisation spéciale des autorités italiennes.

M.F.

Inter Milan get their hands on the Serie A title for the first time since 2010 💙🏆 pic.twitter.com/5ga2VvVO79

— ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2021