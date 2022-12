Sacre de l’Argentine: scènes de liesse dans les rues de Buenos Aires

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans les rues et sur les places de Buenos Aires, mais aussi à travers toutes les villes et villages, les Argentins sont sortis en masse célébrer le sacre en coupe du monde de football remporté dimanche par l’Albiceleste.

L’équipe nationale argentine, emmenée par Lionel Messi, a remporté la finale aux dépens de la France aux tirs au but (4-2), après que la rencontre se soit soldée par un nul (3-3 après prolongations), dimanche au stade Lusail au Qatar.

Dans différentes régions du pays, les supporters argentins criaient « Nous sommes champions » au son des klaxons, vuvuzelas, acclamations et danses déchaînées dans les rues au rythme des tambours et des chants qui se sont emparés des villes argentines.

Au centre de Buenos Aires, plus précisément sur la place de la République, où est érigé le monument de l’Obélisque, la foule s’est rassemblée dès les premières heures, avant même le début du match. Visages peints en bleu ciel et blanc et vêtus des maillots de l’Albiceleste, les supporteurs ont créé une ambiance festive digne du titre mondial que l’Argentine n’a plus remporté depuis 36 ans, puisqu’elle avait déjà été sacrée à deux reprises en 1978 et en 1986.

Dans la capitale, environ 90.000 personnes ont regardé le match sur des écrans géants sur la place Saber et à El Rosedal, à Palerme, alors que plus de 10.000 autres se sont rassemblées au Centenario Park et environ 2.000 au Parque de la Ciudad.

A travers tout le pays, les Argentins se sont rassemblés massivement pour célébrer l’exploit des coéquipiers de Messi, érigeant les joueurs en héros pour cette nouvelle épopée de l’équipe nationale argentine.

Le musée du sport Rosario, situé à Lapajada, où la star argentine Lionel Messi était né, s’est transformé en un espace ouvert pour célébrer la victoire finale de la sélection argentine.

Assurément, après que le rêve de Messi de remporter le titre qui lui manquait se soit enfin concrétisé, l’Argentine vivra des jours de fête après le retour de la Coupe du monde au pays de Diego Maradona, un sacre qui, de l’avis de beaucoup, est le meilleur hommage à la légende immortelle du football mondial.

S.L.