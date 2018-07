Russie-Espagne: la Roja éliminée aux tirs au but (VIDEO)

A la 11e minute de jeu, le défenseur russe Sergueï Ignachevitch marque contre son camp et donne l’avantage aux Espagnols. Quelques minutes avant la fin de la première période (41′), Artyom Dziouba transforme un penalty et offre l’égalisation au pays hôte.

