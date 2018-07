Russie-Croatie: à quelle heure et sur quelle chaine ? (Coupe du monde)

L’Angleterre est la dernière équipe encore en vie, avec la France a avoir déjà remporté la Coupe du monde. Tandis que la Suède, sans Zlatan Ibrahimovic, a prouvé qu’elle avait l’effectif capable d’aller en finale, avec un groupe soudé et solide. L’Angleterre a souffert pour se hisser en quarts et n’a pas rassuré ses supporters. C’est d’ailleurs après la séance des pénaltys contre la Colombie, que les Anglais sont passés de justesse.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK