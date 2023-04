Rupture du jeûne sur le terrain: la France pointée du doigt

Par LeSiteinfo avec MAP

Contrairement à plusieurs fédérations européennes qui ont opté pour une politique d’accompagnement et d’adaptation vis-à-vis de leurs footballeurs musulmans, la Fédération française de football (FFF) s’est distinguée par son approche ‘’ferme et rigide’’, en refusant catégoriquement l’interruption des matchs pour permettre la rupture du jeûne pendant le Ramadan.

Cette décision, qui s’est invitée dans l’actualité après l’envoi jeudi dernier aux arbitres de France d’un rappel au règlement français (l’interdiction des pauses durant les matchs pour rompre le jeûne en période de ramadan), a suscité une polémique houleuse et a été fortement dézinguée par des personnalités influentes du monde du football, anciens et réguliers, supporters de clubs et internautes, pointant du doigt le manque d’adaptation, d’ouverture et de tolérance de la Fédération des Bleus.

Montant au créneau sur ce sujet et dénonçant une mesure « inhumaine » envers les footballeurs musulmans, ils déplorent le fait que la France ne s’aligne pas sur l’exemple tolérant de plusieurs autres championnats de pays voisins, notamment l’Angleterre, où les organes d’arbitrage demandent aux officiels des matchs de Premier League d’interrompre le match, à même de permettre aux footballeurs musulmans de rompre leur jeûne. L’Allemagne et les Pays-Bas se sont également adaptés dans ce sens.

“On connaît l’Angleterre, il faut l’avouer, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été comme ça”, a pointé du doigt l’entraîneur de l’Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC) Nice, Didier Digard, lors d’une conférence de presse.

“Je suis né en France et j’y ai travaillé, mais il y a une grande différence entre la France et l’Angleterre. Les Anglais montrent le bon exemple”, a, de son côté, estimé, Abdoulaye Doucouré, milieu malien d’Everton, à la télévision britannique BBC.

Sur Instagram, le joueur de l’équipe de France, Lucas Digne a, pour sa part, écrit : « En 2023, on peut arrêter un match 20 minutes pour des décisions, mais pas 1 minute pour boire de l’eau », avec un émoji traduisant son désarroi vis-à-vis de cette situation. L’international français, comme beaucoup d’autres, ne comprend pas cette décision qui paraît “presque hors du temps”.

L’ancien international sénégalais, Demba Ba, a aussi donné son avis sur son compte Twitter. L’ex-buteur de Chelsea, à la retraite actuellement, est revenu sur le cas du sélectionneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, qui a écarté un joueur après avoir refusé de reporter son jeûne le jour des matchs.

“Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental me sidère. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté +identitaire+ d’une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu’un de mettre de côté ce qui fait son identité ?”, peut-on lire sur son compte Twitter.

Plusieurs arbitres assurent, quant à eux, n’avoir jamais eu de problèmes avec des footballeurs musulmans en période de Ramadan, et ont dû mal à voir où est le souci dans le fait d’accorder une pause pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne.

« Bien sûr qu’on ne va pas prendre cinq minutes dans un match, ça n’aurait pas de sens, mais à l’image d’une pause fraîcheur qui est entrée dans le règlement, prendre 30 secondes ou une minute pour boire quelque chose et manger un peu, il n’y a pas de soucis », a affirmé à RMC sports, Elias Nassif, arbitre de district, en réponse à la décision de la FFF.

« En tant qu’arbitre, on est là pour protéger les joueurs, les soutenir et protéger leur santé », a-t-il ajouté.

La très incomprise décision de la FFF a été également critiquée dans les stades d’Europe, notamment lors du match opposant le Paris Saint-Germain (PSG) à l’Olympique Lyonnais (OL) au Parc des Princes. Avant le coup d’envoi du match, les supporters du club ont dézingué la Fédération des Bleus avec une banderole déployée dans une tribune affichant le message “Une datte, un verre d’eau : le cauchemar de la FFF”.

Avec cette banderole, les fans du club parisien se joignent ainsi aux personnalités du football, mais aussi aux millions d’internautes, qui ne cessent de critiquer fortement et continûment la décision « injuste » de la FFF d’interdire les joueurs musulmans de boire « une gorgée d’eau » ou manger « un petit quelque chose » pendant quelques secondes.

Et en riposte aussi, certains jeunes footballeurs ont exprimé leur souhait de quitter carrément l’équipe nationale française “si leurs droits religieux ne sont pas respectés”.

S.L.