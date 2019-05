RSB-Zamalek: les égyptiens sont arrivés à Oujda (VIDEO)

Les joueurs, staff et membres de la délégation du Zamalek, sont arrivés au Maroc, et plus exactement à Oujda, dès les premières heures de ce vendredi 17 mai.

Les égyptiens ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport par des membres de la Renaissance Sportive de Berkane, ainsi que par une troupe musicale locale.

Par ailleurs, la RSB a mis à disposition des Zamalkaoui, un autobus et deux voitures afin d’assurer le bon déroulement de leur déplacement.

Rappelons que le match aller de la finale de la Coupe de la CAF qui opposera la RSB au Zamalek est prévu le dimanche 19 mai au stade municipal de Berkane, alors que le retour sera joué le 26 mai en Egypte.

