RSB-HUSA: Tarik Sektioui affiche ses ambitions

L’entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), Tarik Sektioui, a déclaré que le match qui opposera son équipe au Hassania d’Agadir ne sera pas facile, ajoutant qu’il espère obtenir un bon résultat et passer en finale.

« Ce ne sera pas une mission facile pour les deux formations. Nous espérions une finale entièrement marocaine, mais le tirage au sort a décidé de nous opposer en demi-finale. Nous ferons de notre mieux pour atteindre la finale » a-t-il confié à Cafonline.

Et d’ajouter: « Mon équipe est prête et concentrée pour atteindre la finale et remporter le titre. Dans de tels matchs, il n’y a pas de seconde chance. Nous devons donc faire de notre mieux pour gagner ».

A noter que la RSB affronte le Hassania d’Agadir ce lundi à 19h, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la demi-finale de la coupe de la CAF.

M.F.