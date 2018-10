Ronaldo tourne encore le dos au Portugal

Le quintuple Ballon d’or n’avait déjà pas participé avec sa sélection aux deux matches du mois septembre. Il avait été dit alors, que c’était temporaire et on avait bien voulu mettre cela sur le processus de son adaptation à son nouveau club, la Juventus.

Sans expliquer les raisons de l’absence de son joueur vedette qui ne jouera donc plus avec le Portugal pour le restant de l’année, le sélectionneur des champions d’Europe a pris la défense de Cristiano: “Ronaldo dit qu’il est innocent et je le crois”.

Cristiano Ronaldo ne répondra plus aux convocations de son sélectionneur et ne sera pas présent lors des quatre prochains matches de l’équipe du Portugal en octobre et novembre, a annoncé jeudi, son sélectionneur Fernando Santos.