Ronaldo recadre Mbappé et Haaland

Malgré leurs bonnes performances individuelles, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont désormais vieillissants et ne suffisent plus pour créer la différence dans leurs clubs respectifs. Les regards des fans de football se tournent donc vers la nouvelle génération pour désigner qui seront les successeurs des deux rivaux. Et en ce moment, ce sont Kilyan Mbappé et Erling Haaland qui sont pressentis pour prendre la relève.

Cristiano Ronaldo a tenu à exprimer son avis à ce sujet. Lors de sa désignation en tant qu’ambassadeur officiel mondial de la marque LiveScore, le Portugais a gentiment recadré les deux jeunes prodiges. CR7 estime qu’ils sont encore loin de son niveau, et que pour y arriver, il faudra qu’ils restent sous les projecteurs pour de nombreuses saisons et ne pas juste être le phénomène d’un été ou deux.

« Il est difficile de choisir un seul joueur pour dire que celui-ci sera le meilleur, mais je pense que c’est passionnant à voir », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Certains joueurs peuvent avoir une ou deux belles saisons. Les très grands joueurs sont ceux qui continuent à le faire saison après saison, et ce n’est pas si facile à faire. Cela demande beaucoup de travail et beaucoup d’engagement ».

M.F.