Ronaldo: rebondissement dans l’affaire Kathryn Mayorga

Nouveau rebondissement dans l’affaire Kathryn Mayorga. Cette dernière a finalement retiré sa plainte pour viol contre Ronaldo.

Le média américain Bloomberg, qui rapporte l’info, ne donne pas les raisons de cette décision inattendue. Certains médias pensent qu’il s’agit d’un accord avec les avocats du Portugais.

Rappel des faits: l’année dernière, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, rapportait que l’attaquant de la Juventus aurait conclu un accord début 2010 avec la présumée victime, achetant son silence au prix de 375.000 dollars. “Les deux parties s’étaient également mis d’accord pour que tous les documents liés à cette affaire soient détruits”, a précisé la même source.

En 2017, cette histoire a refait surface après la fuite de certains extraits liés à cette affaire, poussant l’agent de CR7 à sortir de son silence. Il n’a pas tardé à publier un communiqué où il a nié en bloc ces accusations qu’il a qualifiées de «répugnantes» et «scandaleuses».

Le journal Der Spiegel a ensuite jeté un pavé dans la mare en révélant au grand public l’identité de la présumée victime. A visage découvert, Kathryn Mayorga a alors contesté la validité de l’accord conclu en 2010 et raconté sa version des faits qui auraient eu lieu, selon elle, dans la nuit du 12 juin 2009 dans un hôtel à Las Vegas. L’affaire était alors relancée. Mais aujourd’hui, tout semble être rentré dans l’ordre.

S.L.

