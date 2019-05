Ronaldo pointe du doigt Messi après l’élimination du Barça 

Le légendaire footballeur brésilien Ronaldo Luis Nazario de Lima a déclaré que Lionel Messi, est l’un des responsables de la défaite écrasante du Barça face à Liverpool en Ligue des champions.

“Barcelone est une grande équipe qui a le meilleur joueur du monde”, a déclaré Ronaldo lors d’une conférence de presse, rapporte le journal Marca. “L’autre jour, j’ai entendu dire qu’ils ont perdu à cause de Valverde et de Coutinho … mais pas de Messi. Et quand ils gagnent, c’est grâce à Messi et pas grâce aux autres joueurs”, a-t-il précisé.

Et d’ajouter: “C’est un grand manque de respect envers les joueurs, le staff technique et l’entraîneur. Il faut être prudent avec les critiques”.

Par ailleurs, l’ex-joueur de 42 ans est revenu sur l’élimination du Barça. “Le FCB a fait un beau match à l’aller, avec une performance exceptionnelle de Messi. Mais lors du match retour, Liverpool a créé la surprise”, a souligné Ronaldo.

Liverpool a réalisé mardi une remontada historique en Ligue des champions, en écrasant le géant espagnol (4-0) lors du match retour après une défaite 3-0 à l’aller.

Notons que l’attaquant brésilien est l’actionnaire majoritaire du club espagnol Real Valladolid.

A.K.A.