Ronaldo plus proche que jamais de la Juventus

Ce qui motive Ronaldo pour partir? Il n’est pas en bons termes avec son président Florentino Pérez. Ronaldo estime en effet qu’il n’a pas été assez valorisé. C’est donc avant tout un choix sportif pour l’attaquant du Real qui a apprécié le dernier hommage qui lui a été rendu à la Juventus. “Je m’en souviens bien, jamais ça ne m’était arrivé d’être ovationné par une équipe adverse”, se souvient Ronaldo. “Si Ronaldo quitte le Real, il sera éternellement reconnaissant au club, au président, à toute la direction, à tout le staff médical, à tous les employés et à tous les Madridistas du monde. S’il part, ce sera une nouvelle étape et un nouveau défi dans sa carrière”, a lancé l’agent de l’attaquant du Real, Jorge Mendes, histoire d’entretenir encore un peu le doute.

Ronaldo va signer à la Juventus. C’est en tout cas une certitude pour les médias sportifs espagnols comme Marca. Selon eux, un accord a été trouvé entre CR7 et la Vieille Dame. Certains affirment même que son contrat a déjà été signé. Au Real depuis 9 ans, Ronaldo, 33 ans, a des envies d’ailleurs. Et il l’avait d’ailleurs annoncé après la finale de la Champions League remportée par son club.