Ronaldo ouvre un centre d’implants capillaires à Marbella (PHOTO)

L’attaquant du Manchester United, Cristiano Ronaldo, a annoncé l’ouverture de son nouveau centre d’implants capillaires Insparya à Marbella, en Espagne.

Le Portugais a fait l’annonce via une publication sur son compte Instagram. « Nous venons d’ouvrir notre clinique Insparya à Marbella (Málaga), la 2ème en Espagne et la 7ème du groupe Insparya », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Ce centre s’étale sur 4.000 mètres carrés et dispose de 15 salles de transplantation équipées de la technologie la plus avancée en matière de transplantation capillaire et d’une équipe médicale hautement spécialisée pour traiter nos patients ».

Notons que selon des sources médiatiques le centre emploie plus de 100 médecins spécialisés, et les implants coûtent entre 4.600 et 8.200 euros.

