Ronaldo ne joue pas, des fans portent plainte

Cristiano Ronaldo devait jouer 45 minutes à Séoul en Corée du Sud pour un match amical. A cause d’une fatigue musculaire, CR7 a finalement été laissé au repos. Du coup, des fans du portugais ont porté plainte et une perquisition a été faite à l’agence sportive chargée de la billetterie.

L’agence en question est accusé d’avoir confirmé la présence de Ronaldo sur le terrain alors qu’il n’a pas joué.

Une plainte a été déposée contre l’agence The Fasta. On parle d’une escroquerie de plus de 4 millions d’euros pour la vente de billets. L’agence aurait verrouillé une clause avec la Juventus pour assurer la présence de Ronaldo sur le terrain pendant 45 minutes, alors qu’il n’a pas joué.

“Nous avons perquisitionné le bureau. Nous vérifions si l’agence a organisé le match tout en sachant que Ronaldo n’allait pas jouer”, a assuré la police de Séoul à l’AFP.

S.L.