Ronaldo, Messi, Van Dijk: qui sera joueur de l’année ? (VIDÉO)

Le défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk, a été sélectionné avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pour le titre de joueur de l’année de l’UEFA.

Une liste restreinte de 10 joueurs a été établie en fonction des performances de chaque footballeur sur l’ensemble de la saison, dans toutes les compétitions nationales et internationales, au niveau des clubs et des sélections.

L’UEFA a réuni un jury composé de 80 entraîneurs représentant les 80 coachs des clubs ayant participé aux phases de groupes de la Ligue des Champions et de l’Europa League, sans oublier 55 journalistes.

Les joueurs qui figuraient dans la short list de l’UEFA, en plus des trois finalistes, étaient: Raheem Sterling (12 points), Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong (27 points), Eden Hazard (38 points), Mohamed Salah (49 points), Sadio Mané (51 points ) et Alisson Becker (58 points).

Le prix sera remis en même temps que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions à Monaco le 29 août.

Le prix de la joueuse de l’année de l’UEFA sera également révélé le même jour. Les stars lyonnaise, Lucy Bronze, Ada Hegerberg et Amandine Henry, dominent la liste.

K.B