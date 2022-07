Ronaldo et Messi vers la fin d’une rivalité ?

Voilà un scénario que l’on voyait que sur FIFA. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient bien évoluer au sein de la même équipe lors de la prochaine saison. Le Portugais et l’Argentin ont exprimé chacun de leur côté leur envie de quitter leurs clubs actuels, Manchester United et le PSG.

Selon le média espagnol, El Chiringuito, l’agent de CR7, Jorge Mendes se serait entretenu avec le président des Catalans, Joan Laporta, pour un éventuel accord concernant le transfert de Cristiano au FCB. De son côté, « la pulga » aurait contacté directement Xavi pour lui indiquer son envie de revenir au sein du club.

Toutefois, si le retour de Messi chez les blaugrana est bien accueilli par les fans, c’est loin d’être le cas pour Ronaldo. Le journaliste espagnol, Cristobal Soria a révélé dans une sortie « explosive » à El Chiringuito: « Vous ne pouvez pas signer Cristiano, vous n’auriez pas dû fermer la porte, vous auriez dû la claquer directement, sans générer le moindre débat, car probablement les fans culés ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo dans un rayon de 50 kilomètres. Pourquoi ? Il a été le rival de Sa Sainteté Leo Messi pendant une décennie et maintenant vous ouvrez non seulement la porte de sortie à Sa Sainteté Leo Messi, mais vous nourrissez également l’éventuelle arrivée du plus grand rival qu’il ait jamais eu sur le plan sportif. Maintenant, allez-vous aussi mettre le 10 ? Ce n’est pas une stratégie ».

Une année après avoir fait son retour chez les Red Devils, Ronaldo veut partir, expliquant son besoin de participer à des compétitions prestigieuses, afin de consolider son héritage dans le monde du ballon rond.

S.L.