Ronaldo et Messi rendent hommage à Maradona (PHOTOS)

La légende du ballon rond, Diego Armando Maradona, est mort d’un arrêt cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires, alors qu’il récupérait chez lui de son opération à la tête début novembre. Dès l’annonce de son décès, les hommages n’ont cessé d’affluer de la part des célébrités et des grandes personnalités du football, dont les deux grands rivaux, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le compatriote de Maradona, Lionel Messi, a fait part de sa tristesse suite à la perte de son ancien sélectionneur, à qui il est très souvent comparé. « Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse, mais ne nous quitte pas, parce que Diego est éternel. Je garde tous les bons moments vécus avec lui et j’en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

De son côté, Cristiano Ronaldo a rendu un vibrant hommage à Maradona sur son compte Twitter. « Aujourd’hui, je dis adieu à un ami et le monde dit adieu à un génie. L’un des meilleurs, pour toujours. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt mais laisse un immense héritage et un vide qui ne sera jamais comblé. Reposes en paix, as. On ne t’oubliera jamais », a-t-il écrit.

Diego Maradona a régné sur le football mondial dans les années 1980 et 1990, contribuant notamment à la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 1986 puis à la finale perdue contre l’Allemagne de l’Ouest quatre ans plus tard. En club, il a remporté plusieurs trophées avec le FC Barcelone et surtout avec Naples, qu’il a conduit au titre de champion d’Italie à deux reprises, en 1987 et en 1990.

M.F.

