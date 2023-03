Ronaldo dit ce qu’il pense du championnat saoudien

Le quintuple ballon d’or qui effectue sa première saison avec le club d’Al Nassr a déclaré que le championnat saoudien est très compétitif et qu’il a été impressionné par le niveau de jeu et l’engagement des équipes. « Ce n’est pas la Premier League, je ne vais pas mentir, mais c’est un championnat qui me laisse une belle impression », souligne l’international portugais.

Ce dernier estime que dans quelques années, si les Saoudiens continuent à travailler, ils pourraient aspirer à entrer dans le top 5 des meilleurs championnats au monde. « Je pense que dans 5,6 voir 7 ans, ce sera la 4e ou la 5e meilleure ligue au monde ».

Rappelons qu’à 38 ans, le recordman de sélections (196) et de buts (118) a été sélectionné par le nouvel entraîneur du Portugal, Roberto Martinez pour les matchs contre le Liechtenstein ce jeudi soir et le Luxembourg dimanche.

