Ronaldo compte-t-il quitter la Juve ?

Malgré les rumeurs sur son départ prochain de la Juventus, Cristiano Ronaldo n’aurait aucune envie de quitter le club. Plusieurs sources médiatiques avaient rapporté auparavant que la Juve cherche à vendre le joueur, notamment à cause de son salaire faramineux.

Le journal espagnol As rapporte toutefois que le Portugais n’est pas au courant de ces rumeurs et ne voudrait pas quitter la Juventus, où il se sent bien. Le média ajoute que la famille de Ronaldo est bien installée en Italie, et que le joueur entend se concentrer sur son contrat avec la Vieille dame qui dure jusqu’en 2022.

Certains rapports médiatiques avaient indiqué que le Portugais était pressenti pour un transfert pour le PSG l’été prochain, ou encore pour un éventuel retour à Manchester United.

M.F.