Ronaldo balance tout sur Manchester United (VIDEOS)

Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots pour dire tout ce qu’il pense de Manchester United et de son entraîneur.

Alors qu’il s’apprête à prendre part à la Coupe du monde avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo s’est confié dimanche à Piers Morgan dans une interview-choc qui a enflammé la Toile. « Manchester United m’a trahi. On a fait de moi un bouc émissaire. J’ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici à Manchester United, pas seulement cette année, mais aussi l’année dernièreʺ, a lancé CR7.

Alors qu’il était au top de la sphère footballistique, Cristiano Ronaldo s’est retrouvé sur le banc de touche, faisant de rares apparitions sur le terrain. Cela a été justifié par son attitude vis-à-vis du club et de son envie de partir. ʺJe n’ai aucun respect pour Erik ten Hag. Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne me respecte pas. Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour toiʺ, a déclaré Ronaldo au sujet de l’entraineur des Red Devils.

Evoquant Sir Alex Ferguson, le Portugais a indiqué : ʺEntre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu, le club n’a pas progressé. Depuis le départ de Sir Alex, je n’ai vu aucune évolution dans le club. Rien n’a changé. Je suis revenu, car j’ai suivi mon cœur. Sir Alex m’a dit : “c’est impossible pour toi d’aller à Manchester City”, et j’ai dit : “ok boss”ʺ.

Et de rajouter : ʺSir Alex sait mieux que n’importe qui que le club n’est pas sur la voie qu’il mériterait. Il le sait. Tout le monde le sait. Ceux qui ne voient pas cela… c’est parce qu’ils ne veulent pas le voir ; ils sont aveugles. Mais comme Picasso l’a dit, il faut parfois tout détruire pour reconstruire. Et s’il faut commencer par moi, pour moi, ce n’est pas un souciʺ.

Des propos bien durs de la part du quintuple Ballon d’or, mais qui devraient aider à déterminer l’étape suivante de la carrière du joueur après le Mondial.

A.O.

