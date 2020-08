Plusieurs médias ont révélé que Cristiano Ronaldo pourrait déménager à Barcelone après son départ de la Juventus. Selon ces sources, l’agent du joueur, Jorge Mendes, tenterait de trouver une nouvelle équipe pour sa star. Aucune possibilité n’est exclue, pas même le FC Barcelone.

Selon le journaliste espagnol proche de Barcelone, Guillem Balague, Mendes aurait proposé Ronaldo à plusieurs équipes, dont le FC Barcelone.

« Au cours des six derniers mois, on l’a proposé au Real Madrid, qui a répondu: ‘aucune chance, il ne reviendra pas’. Il y a eu même des discussions avec la MLS (Amérique du Nord). En fait, la Juventus veut se débarrasser de son salaire. Il a même été proposé à Barcelone. Mais je ne sais pas si la Juve peut facilement rompre avec lui, surtout qu’il gagne toujours beaucoup d’argent aujourd’hui. Son revenu net annuel au Real Madrid était de 23 millions, et je pense que c’est pareil à Juventus. Qui pourrait investir autant d’argent? » a déclaré le journaliste à la BBC.

Verrons-nous donc Messi et Ronaldo jouer dans la même équipe ? Affaire à suivre.

🗣 ‘Juventus wants to get rid of his wage, he’s been offered everywhere including Barcelona’ @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

📲⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020