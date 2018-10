Ronaldo a marqué et a célébré un nouveau but avec la Juventus (VIDEO)

Cristiano Ronaldo n’a pas semblé perturbé face à Udinese ce samedi. Alors qu’il est accusé de viol et qu’il fait la Une de toute la presse du monde entier, la star de la Juventus s’est offert un but d’un belle frappe à la 37e. Ronaldo s’est montré dangereux en deuxième mi-temps…et comme l’indique ces images, il n’a vraiment pas semblé affecté.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK