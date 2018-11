Ronaldinho risque de rater le match gala à Laâyoune

Mauvaise nouvelle pour les fans de Ronaldinho. Le tribubal de Rio Grande do Sul, au Brésil, a décidé de confisquer les passeports du joueur brésilien et de son frère, Roberto de Assis Moreira, à cause de dettes impayées.

D’après la presse brésilienne, la justice avait condamné Ronaldinho en 2015 à verser 8,5 millions de reals, soit environ deux millions d’euros, à cause d’une affaire de construction illégale qui a causé de grands dégâts environnementaux dans une zone protégée.

Trois ans après le verdict, le joueur et son frère n’ont toujours pas daigné payer cette amende, poussant les autorités compétentes à confisquer leurs passeports.

L’avocat de Ronaldinho a qualifié cette décision d’ «arbitraire» et confié que le joueur comptait faire appel.

Rappelons que le Brésilien devrait participer au match gala international organisé par l’Association sportive des Frères d’appui aux jeunes et aux œuvres charitables et sociales dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43ème anniversaire de la Marche Verte.

Placée sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, cette manifestation sportive est organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, indique un communiqué de l’association.

Le match connaîtra la participation d’anciens figures emblématiques du football, dont le Brésilien Rivaldo (ex-Ballon dor), les Argentins Saviola et Ayala, l’Italien Zambrotta, les Colombiens Carlos Valderrama et René Higuita.

D’autres noms ayant marqué de leurs empreintes le ballon rond africain et mondial ont également confirmé leur présence, comme le Ghanéen Abedi Pelé, le Néerlandais Clarence Sedorf, les Sénégalais El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga, l’Egyptien Ahmad Hossam Mido et le Tunisien Zubaïr Baya, ajoute-t-on de même source.

N.M.