Romain Saïss revient sur le départ de Vahid Halilhodzic (AUDIO)

Romain Saïss s’est confié sur l’atmosphère qui régnait au sein de la sélection nationale à l’époque de Vahid Halilhodzic et comment les choses ont changé pour le meilleur après l’arrivée de Walid Regragui.

Lors d’un passage sur le podcast « Rothen s’enflamme », animé par l’ex-footballeur français Jérôme Rothen, le défenseur central du Beşiktaş JK a partagé son expérience avec les deux derniers entraîneurs de la sélection nationale. Au sujet de Walid Regragui, Saïss a déclaré : ʺJe pense que le coach Regragui, quand il est arrivé, n’avait pas énormément de temps pour préparer cette Coupe du monde. Il fallait que son message et ce qu’il voulait pour l’équipe se fassent très rapidement. On a beaucoup échangé avant la Coupe du monde, on a discuté ensemble, on s’est vu, il est venu me voir à Istanbul. Il s’est vite imprégné de l’atmosphère de la Coupe du monde et de l’importance de cette compétitionʺ.

Au sujet de la préparation pour le Mondial 2022, le Franco-Marocain a indiqué que le challenge était de taille, mais que tout le monde était prêt à se donner à fond. Sur ce point, Saïss a indiqué : ʺAprès le changement du sélectionneur, tout le monde a été conscient de l’importance du rendez-vous et du peu de temps qu’on avait pour se préparer, . On peut féliciter tout le monde dans cette histoire, car personne n’a triché. Tout le monde a fait des efforts, que ce soit le staff ou les joueurs, pour qu’on fasse tout en accéléré. Ce n’était pas gagné d’avance et c’est ce qui a fait que tout le monde allait dans le même sens et était déterminé à faire une bonne Coupe du mondeʺ.

Concernant Vahid Halilhodzic, Romain Saïss a confié: ʺMalheureusement, on était arrivé à un point où ça devenait compliqué pour lui personnellement de se voir siffler à chaque déplacement, à chaque match. L’atmosphère devenait pesante. Après, ça se ressentait dans le groupe aussi. Quand vous allez jouer des matchs au Maroc et qu’on entend son nom ou qu’il se fait siffler quand il touche un ballon pour une remise en jeu , le climat était tendu. Mais il ne faut pas oublier qu’il nous a qualifiés à la Coupe du monde. Il faut lui être reconnaissant pour çaʺ.

A.O.