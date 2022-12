Romain Saïss réagit aux rumeurs sur sa vie privée (PHOTOS)

Plusieurs supports et pages sur les réseaux sociaux ont partagé une information selon laquelle Romain Saïss serait marié à Salma Rachid. Le joueur du Beşiktaş JK a ainsi publié un communiqué afin de faire taire les rumeurs.

ʺPour mettre fin à certaines rumeurs qui courent depuis quelque temps et une photo prise durant mes vacances à Dubaï, je ne suis pas et je n’ai jamais été marié à la chanteuse Salma Rachid. Donc merci d’arrêter d’inventer une vie aux gens, la mienne me va très bien Hamdoullilahʺ, s’est insurgé le capitaine des Lions de l’Atlas.

De plus, le capitaine des Lions a appelé ses fans et les médias à respecter sa vie privée, tout en indiquant sa volonté d’entreprendre des actions en justice à l’encontre des auteurs des rumeurs.

A.O.