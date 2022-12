Romain Saïss: « nous n’avons pas encore pris conscience de tout cela »

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, a exprimé son grand bonheur après la qualification historique de la sélection nationale aux demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Une qualification synonyme de première dans l’Histoire du football arabe et africain, acquise sur la Seleçao de CR7 et ses coéquipiers (1-0), dont le souvenir restera à jamais ancré dans notre mémoire, a souligné le défenseur central de l’équipe turque Besiktas JK.

Dans une déclaration aux médias, après le coup de sifflet du match de quart de finale Maroc-Portugal, Saïss a exprimé sa grande fierté et celle de ses coéquipiers. « Nous sommes entrés dans l’Histoire! Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Les Marocains attendaient cela, c’est-à-dire, partager le rêve de l’équipe nationale! Une chose vraiment exceptionnelle! », a-t-il poursuivi

Et de préciser: « Je pense que nous n’avons pas encore pris conscience de ce que nous réalisons actuellement. C’est une bonne chose car cela nous permet de rester concentrés sur les prochains matchs qui nous attendent. Ce sont des moments mémorables et nous avons envie de poursuivre l’aventure et le rêve ».

Pour rappel, la demi-finale Maroc-France aura lieu mercredi 14 décembre, au stade Al-Bayt, situé à Al-Khor, à partir de 20 h, heure marocaine.

L.A.