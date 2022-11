Romain Saïss fait une demande à la FIFA après le but de Abdelhamid Sabiri (PHOTO)

Le capitaine des Lions de l’Atlas a fait une demande particulière à la FIFA concernant Abdelhamid Sabiri. Romain Saïss a demandé à l’instance de restituer son but à son coéquipier, qui vient de fêter ses 26 ans ce 28 novembre.

La rencontre Maroc-Belgique s’est soldée par une victoire des Lions de l’Atlas 2-0 mercredi dernier. Abdelhamid Sabiri a créé la surprise dès son entrée sur le gazon à la 73e minute de jeu, ouvrant le score pour la sélection marocaine.

Romain Saïss a interpellé la FIFA, via une story sur Instagram, demandant à ce que le but que l’instance a décidé de lui attribuer soit restitué à Abdelhamid Sabiri, qui en est le vrai auteur. L’international franco-marocain a indiqué dans sa publication : ʺJoyeux anniversaire mon frère. Je souhaite que la FIFA te restitue ton but pour fêter tes 26 ansʺ.

