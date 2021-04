Roland-Garros: Roger Federer sera bien présent

Le Suisse Roger Federer a annoncé, dimanche, sa participation au Grand Chelem de Roland-Garros, prévu du 30 mai au 13 juin.

« Heureux de vous annoncer que je vais jouer à Genève et à Paris », a écrit le Bâlois sur Twitter.

« D’ici là, je vais consacrer mon temps à l’entraînement. Je suis impatient de rejouer en Suisse », a-t-il indiqué.

Le Suisse aux 20 titres en Grand Chelem fêtera ses quarante ans en août prochain. Il a fait son grand retour aux compétitions début mars à Doha après plus d’un an d’absence et une double opération au genou droit, et n’a pas rejoué depuis.

Sa préparation à Roland-Garros passera par Genève, mais pas par le Masters 1000 de Madrid, où il était inscrit, selon les médias sportifs.

Pour sa dernière participation au Grand Chelem parisien, en 2019, Federer avait atteint les demi-finales et s’était incliné face à Rafael Nadal.

Son unique triomphe à Roland-Garros date de 2009.

Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, a été reporté d’une semaine en raison de la pandémie du Covid-19.

Le tableau principal du tournoi se déroulera du 30 mai au 13 juin après les qualifications disputées du 24 au 28 mai.