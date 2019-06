Roland-Garros: Rafael Nadal indétrônable (VIDEO)

L’indéboulonnable espagnol Rafael Nadal a remporté son 12e titre à Roland-Garros, le 3ème consécutif, en battant dimanche l’Autrichien Dominic Thiem en quatre sets 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Opposé à un accrocheur autrichien, convaincu de ses chances, Nadal a remporté la partie, pour la 12è fois de sa carrière, en 3h01min. Grâce à cette victoire, Nadal devient le premier joueur de l’histoire, hommes et femmes confondus, à remporter douze fois le même titre majeur. A 33 ans, l’Espagnol compte désormais dix-huit couronnes en Grand Chelem à son palmarès et revient à deux longueurs du record détenu par Roger Federer (20).

Nadal remporte le premier set après un beau combat de 53 minutes. Après avoir été bréaké, l’Espagnol a enchaîné quatre jeux d’affilée pour prendre les devants dans cette finale.

Lors du deuxième set, Nadal qui se baladait sur ses jeux de service jusqu’alors, a cédé au pire moment face à la longueur de balle exceptionnelle de Thiem qui arrache le deuxième set et revient à une manche partout. Revanchard, le N.1 repasse devant en un éclair en dominant Thiem lors des deux derniers sets de la partie gagné 6-1, 6-1.

A.K.A.

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.

🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19 pic.twitter.com/yEoAq1ghdE

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019