Roland-Garros: Nadal file au 3ème tour

L’Espagnol Rafael Nadal, 13 fois vainqueur de Roland-Garros, s’est imposé facilement, mercredi soir, en trois sets ( 6-3, 6-1, 6-4) face au Français Corentin Moutet (139e mondial) qui avait battu le Suisse Stan Wawrinka au premier tour.

Il aura fallu 2h09 au numéro 5 mondial pour remporter ce duel sur le court Philippe-Chatrier.

Au terme de ce duel, l’Espagnol aux 21 trophées record en Grand Chelem s’est voulu rassurant quant à l’état de son pied gauche, qui l’avait trahi une dizaine de jours plus tôt à Rome.

« Je crois que j’ai déjà assez parlé de ma santé avant le tournoi. Je suis dans la compétition. À chaque fois, je réponds aux questions que l’on me pose c’est parce que je vous respecte. Maintenant je préfère parler du tennis et on va voir ce qui va se passer du côté physique, comment je peux gérer les choses », a-t-il déclaré aux médias.

« Je pense vraiment au tennis maintenant parce que si je m’inquiète de ma santé tous les jours, je ne pourrais pas aller très loin dans le tournoi », a affirmé l’Espagnol qui a disputé son 300e match en Grand Chelem de sa carrière mercredi soir.

Au troisième tour, Rafael Nadal affrontera le Néerlandais, Van De Zandschulp, 29e joueur mondial, qui a battu Fognini (6-4, 7-6, 3-2) sur abandon de l’Italien.

S.L. (avec MAP)