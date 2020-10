Roland-Garros: Revivez la victoire de Djokovic face à Tsitsipas (VIDEO)

Le Serbe Novak Djokovic a battu difficilement le Grec Stefanos Tsitsipas (6e) en cinq sets 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1, vendredi en demi-finale de Roland-Garros, et rejoint en finale l’Espagnol Rafael Nadal, tombeur plus tôt dans la journée de l’Argentin Diego Schwartzman (14e).

Le N.1 mondial jouera sa cinquième finale sur la terre battue parisienne de Roland Garros, sa première depuis 2016, année de son unique sacre.

Djokovic, qui a enregistré sa 36e victoire en 37 matches en 2020, s’est imposé dans l’ATP Cup avec la Serbie, à l’Open d’Australie et à Dubaï avant la pandémie de Covid-19, puis à Cincinnati (délocalisé à New York) et à Rome après la reprise post-confinement.

