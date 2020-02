Roger Federer forfait pour Roland-Garros

Le Suisse Roger Federer, 3e mondial à 38 ans, a annoncé jeudi avoir subi une opération au genou droit et qu’il sera absent pour plusieurs mois.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Federer a précisé qu’il ne jouerait pas la tournée américaine et qu’il est contraint de déclarer forfait pour Roland-Garros. Il devrait être de retour pour la saison sur gazon et pour “son” Grand Chelem à Wimbledon.

“Je ressentais une gêne au genou droit depuis un petit moment. J’espérais qu’elle disparaisse, mais après avoir consulté et discuté avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer hier (mercredi) en Suisse”, écrit Federer. “Par conséquent, je vais manquer Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami et Roland-Garros”, ajoute le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem, qui se dit “impatient de rejouer” et donne rendez-vous pour la saison sur herbe.

Federer, qui fêtera ses 39 ans en août, se montre rassurant après l’arthroscopie qu’il a subie: “Les médecins sont très confiants quant à une récupération complète”, écrit-il. C’est la deuxième fois que Federer est opéré du genou, mais en 2016 il s’agissait du genou gauche.

S.L. (avec MAP)