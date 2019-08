Roberto Carlos refait le coup franc de France-Brésil (VIDEO)

C’est l’un des buts les plus incroyables de l’histoire du foot. 3 juin 1997. Un an avant la victoire de la France au Mondial, Roberto Carlos plantait un coup franc avec une trajectoire phénoménale, que le gardien de but Fabien Barthez ne parvient toujours pas à comprendre. 22 ans plus tard, le Brésilien a refait le même coup… dans son jardin cette fois.