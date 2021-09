Robert Lewandowski reçoit le Soulier d’or européen

L’attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski a reçu mardi le Soulier d’or qui récompense depuis 1968 le meilleur buteur des championnats européens.

Ce trophée couronne la saison époustouflante du joueur de 33 ans, qui a battu en 2020/21 un très vieux record, celui du nombre de buts marqués par un joueur en une saison en Bundesliga: avec 41 unités (en 29 matches effectivement disputés), il a dépassé Gerd Müller, qui le détenait depuis 49 ans avec 40 buts inscrits au cours de la saison 1971/72.

Cette saison, le meilleur joueur Fifa 2020 a déjà marqué sept fois en cinq journées.

Le Polonais n’est que le deuxième joueur de Bundesliga à remporter le prestigieux Soulier d’or, après Gerd Müller (1970 et 1972). Lionel Messi (6 fois), Cristiano Ronaldo (4), et les désormais légendaires Eusebio, Marco van Bastan ou Ronaldo le Brésilien comptent aussi parmi les lauréats.

Pour l’attribution du trophée, un facteur favorisant les grands championnats a été introduit depuis 1997. Chaque but marqué dans les cinq plus grands championnats au classement UEFA (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France) vaut deux points. Ceux réussis dans les championnats entre la 6e et la 22e place valent 1,5 point, et un seul point dans les autres championnats.

S.L. (avec MAP)