Robben: “c’est la décision la plus difficile de ma carrière”

Le footballeur néerlandais Arjen Robben, ancien joueur notamment du Bayern Munich et du Real Madrid, a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 35 ans, ont rapporté les médias néerlandais.

“C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que j’aie eu à prendre dans ma carrière”, a indiqué Robben, dans un communiqué cité par les médias.

Réputé pour son pied gauche d’une précision extrême, Robben a gagné pas moins de 31 titres en club, dont la plupart lors des dix ans passés au Bayern Munich, depuis 2009. Avec le club bavarois, il a remporté huit titres de champion en Bundesliga, cinq Coupes nationales et surtout une Ligue des Champions en 2013. Il s’agit également de deux Premier Leagues, une FA Cup et une Coupe de la Ligue avec Chelsea, une Liga avec le Real et une Eredivisie avec le PSV, sans oublier des Supercoupes dans tous les pays où il est passé et le Mondial des clubs en 2014.

S.L. (avec MAP)