Riyad Mahrez testé positif au covid-19

Le club anglais Manchester City a annoncé lundi que le défenseur français, Aymeric Laporte et son milieu offensif algérien, Riyad Mahrez ont été testés positifs à la Covid-19.

« Aucun des deux ne montre de symptômes. Tout le monde au club souhaite à Riyad et Aymeric une guérison rapide avant leur retour à l’entraînement et la nouvelle saison », a indiqué le club dans un communiqué. Les deux joueurs sont placés en isolement conformément au protocole du gouvernement et de la Premier League, a ajouté la même source.

Manchester City, qui a été battu en Ligue des champions par Lyon, a eu une semaine de repos supplémentaire et ne débutera pas sa saison de Premier League ce week-end. Les Citizens entameront leur saison lundi 21 avec un déplacement à Wolverhampton, pour tenter de reprendre le titre de champion à Liverpool.

S.L. (avec MAP)