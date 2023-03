Rip Curl Pro Search : succès de la deuxième édition à Taghazout Bay

Taghazout Bay a accueilli la 2e édition du « Rip Curl Pro Search Taghazout Bay », étape prestigieuse des Qualifying Series 2023 de la World Surf League (WSL). L’édition 2023 a été organisée du 18 au 26 février, dans le cadre du partenariat conclu avec la WSL, avec le sponsoring de Rip Curl et l’introduction de leur concept unique « Search ».

La compétition s’est achevée par la remise des prix à Yolanda Hopkins et à Kauli Vaast, championne et champion de la « Rip Curl Pro Search Taghazout Bay 2023 ».

Avec les multiples spots de surf de la région mondialement connus, Taghazout Bay s’est imposé de nouveau comme la destination incontournable du surf professionnel mondial. La station balnéaire avait organisé avec succès la première édition, en 2020, sous le nom de « Pro Taghazout Bay ». Pour l’édition 2023, dans le cadre de la collaboration entre la ligue mondiale de surf et le géant australien Rip Curl, l’événement a été rebaptisé « Rip Curl Pro Search Taghazout Bay ». Le concept « search » est le concept unique de Rip Curl pour des événements qu’ils sponsorisent dans des lieux uniques, avec des vagues de classe mondiale.

Cette compétition, qui a accueilli pour la première fois la catégorie féminine lors de cette édition, a été marquée par l’accompagnement d’un nouveau sponsor majeur « Rip Curl ». La World Surf League (WSL) a renouvelé ainsi sa confiance en cette destination d’exception pour une édition inédite. En effet, la compétition comptait déjà les circuits européens et africains et a accueilli les meilleurs surfeurs des deux continents sur les vagues de la majestueuse Pointe des Ancres.

Juste avant la « Rip Curl Pro Search Taghazout Bay » s’est joué également la très attendue finale européenne du Rip Curl GromSearch. Une compétition internationale de surf destinée aux jeunes de moins de 16 ans. Parallèlement à cette compétition, les jeunes et les enfants des académies de Surf et de Golf de Taghazout Bay ont pu profiter d’une séance d’initiation au surf avec les athlètes pro Rip Curl ; Justin Becret et Janina Zeitler.

En marge de l’événement également, des activations ont été organisées par Taghazout Bay à savoir : l’initiation Surf à l’académie de Surf, l’initiation Golf au Tazegzout Golf en présence de Maha Haddioui, des athlètes Rip Curl et des enfants de l’académie de Golf de Taghazout Bay, la visite du Centre d’Arganier et la participation à l’activation beach clean up d’Ain Atlas, une opération de nettoyage menée par les enfants à la plage de Taghazout.