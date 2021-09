Rien ne va plus entre Ziyech et Halilhodzic

L’absence de Hakim Ziyech de la liste des joueurs sélectionnés par Halilhodzic pour les premiers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avait grandement surpris les observateurs, qui s’attendaient à le voir renforcer la ligne offensive des Lions de l’Atlas.

A ce propos, le site Al-Araby Al-Jadid rapporte que la situation entre Vahid Halilhodzic et Hakim Ziyech est de plus en plus tendue, et prend une dimension personnelle. Ceci, suite à des déclarations du Franco-Bosniaque qui ont suscité le mécontentement du joueur.

La source ajoute que Ziyech ne veut plus jouer sous la houlette de Halilhodzic, malgré les tentatives du staff technique de l’équipe nationale pour réconcilier les deux hommes. Et de préciser que l’attaquant de Chelsea voulait régler le problème à l’amiable, sauf que les propos de Halilhodzic lui ont fait changer d’avis.

Ziyech se concentre actuellement sur son parcours avec Chelsea et vise à convaincre l’entraîneur Thomas Tuchel afin de devenir titulaire permanent, ajoute la source, écartant la possibilité d’un retour à l’équipe nationale tant que les tensions subsistent avec Halilhodzic.

M.F.