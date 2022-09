Ridouane Erramdani déçu par Aziz El Badraoui (PHOTOS)

Ridouane Erramdani a choisi son camp dans le différend entre Adil El Omari et Aziz El Badraoui. Les sorties du premier concernant la gestion et les performances du Raja ne sont pas du goût du président des Verts qui n’a pas caché son mécontentement en ce sens.

Erramdani a indiqué via son compte Facebook: « Les propos à l’encontre de mon collègue Adil El Omari sont d’une grande bassesse. Les paroles de Aziz El Badraoui ne reflètent pas le niveau du Raja, qui est une institution et une équipe respectable. Le président du Raja devrait présenter ses excuses le plus tôt possible ».

Aziz El Badraoui avait récemment partagé un post sur son compte Instagram, dans lequel il a exprimé sa colère vis-à-vis du chroniqueur de Radio Mars, qu’il n’a pas cité directement. Dans sa publication, El Badraoui a indiqué : « Au moment où je faisais tout mon possible pour sauver l’équipe, certains détracteurs d’une certaine station radio s’amusaient à nous descendre. La grandeur du Raja vous dépasse. Contentez-vous de traiter des sujets plus simples. Je peux dire qu’aujourd’hui, la décision des supporters de boycotter cette radio est justifiée ».

A.O.