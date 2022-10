Rico Verhoeven réagit à la retraite de Badr Hari

Badr Hari a perdu face à Alistair Overeem ce 8 octobre au Collision 4. La rencontre Hari-Overeem était bien plus que la fin d’une rivalité. C’est la fin de carrière pour le combattant marocain. Badr Hari a indiqué, en effet, que ce duel serait le dernier de sa carrière professionnelle.

ʺJe pense sérieusement à mettre un terme à ma carrière. Cela fait un bon moment que j’ai commencé. J’ai affronté les meilleurs, je n’ai plus grand-chose à prouver. Ceux qui sont venus me voir ce soir, je vous remercie. Je le jure, durant toutes ces années, vous avez été là pour me soutenir. J’ai des fans fidèles, et je suis en compagnie de deux grands gars (Alistair Overeem et Rico Verhoeven, NDLR)ʺ, a indiqué Hari à la fin du combat.

Une décision qui a été saluée par le teneur du titre de la division reine, Rico Verhoeven. ʺCes dernières années ont été difficiles pour Badr Hari. Mais il reste l’un des meilleurs combattants au monde. Nul ne peut nier ses réalisations dans la discipline. Il a peut-être perdu ce soir, mais a réussi à accomplir quelque chose d’incroyable. Nous sommes les seuls à avoir pu remplir des stades entiers en Hollandeʺ, a confié Rico.

À la fin de la rencontre, Alistair Overeem a demandé à affronter Rico Verhoeven, ce à quoi le teneur du titre a répondu favorablement en montant sur le ring.

A.O.