Revivez les buts du Wydad face au MAT (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca a pris 3 points, en dominant le Moghreb de Tétouan (0-3) à l’occasion de la 11e journée de la Botola Pro D1, dimanche, au stade Saniat R’mel de Tétouan.

Le Wydad s’est imposé trois buts à zéro après avoir fini la première mi-temps sur un score nul de 0 partout.

Les Rouges ont débloqué le compteur à la 47e minute avec un but d’Oulad Abdelouahab contre son propre camp, avant d’en rajouter avec un but de Zouhir El Moutaraji à la 74e minute et une réalisation de Zola Kiaku à la 85e minute.

Au terme de cette rencontre, les Rouge et Blanc se hissent à la troisième place du classement avec 21 points, alors que Tétouan, 10 points, se maintient à la 12e place.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, Casablanca jouera à domicile contre l’Hassania d’Agadir vendredi, tandis que la formation tétouanaise évoluera à l’extérieur face à la Jeunesse sportive Salmi le dimanche suivant.

Fiche technique

Botola Pro D1, 11e journée

Moghreb de Tétouan – Wydad de Casablanca : 0-3, 0-0 à la mi-temps

Au stade Saniat R’mel de Tétouan, dimanche 8 janvier 2023

Arbitre : Mohamed Nhayeh

S.L.