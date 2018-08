Revivez le premier but d’Iniesta au Japon (VIDEO)

Andrés Iniesta a inscrit son premier but au Japon. Parti du Barça pour son nouveau club japonais du Vissel Kobe, le joueur de 34 ans a marqué un magnifique premier but contre Iwata (2-1). L’ex-milieu du Barça a éliminé le défenseur puis contourné le gardien d’une facilité impressionnante, avant de la mettre au fond des filets.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK