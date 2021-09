Revivez le premier but de Messi avec le PSG (VIDEO)

Le PSG s’est imposé deux buts à zéro contre Manchester City, ce mardi soir au Parc des Princes, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Les Parisiens ont ouvert le score à la huitième minute par le biais du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye.

L’Argentin Lionel Messi, qui a signé son retour en compétition après une blessure au genou, a marqué le deuxième but des locaux et son premier but sous les couleurs des Parisiens à la 74ème minute, après une passe décisive du Brésilien Neymar JR.

C’est la première victoire du PSG en Ligue des champions cette année, après le match nul lors de la première journée face à Bruges.

La rencontre a été également marquée par le retour de l’Italien Marco Verratti après s’être rétabli d’une blessure contractée avec la sélection de son pays.

