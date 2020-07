Revivez le 700ème but de Lionel Messi (VIDEO)

La star argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, a inscrit, mardi soir, son 700e but en carrière professionnelle lors de la rencontre qui a opposé les catalans à l’Atlético de Madrid dans le cadre de la 33e journée de la Liga et qui s’est soldée par un nul (2-2).

Messi a marqué 630 avec le Barça et 70 avec la sélection nationale argentine, toutes compétitions confondues. Avec ce record, Messi franchit des caps rarement atteint dans l’histoire du football, et rejoint des légendes du football comme les buteurs brésiliens Pelé et Romario, ou encore le Hongrois Ferenc Puskas.

Le capitaine du Barça domine cette saison le classement des meilleurs buteurs du championnat d’Espagne pour la 4e année consécutive, avec 22 buts en 28 matches, contre 17 en 31 rencontres pour son premier poursuivant, le Français Karim Benzema (Real Madrid).

S.L. (avec MAP)