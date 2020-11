Revivez la victoire du Barça (VIDEO)

Le FC Barcelone a dominé, samedi, le Betis Séville 5-2 lors de la 9è journée du championnat d’Espagne (LaLiga) et se hisse provisoirement à la 8e place du classement.

Les réalisations du Barça ont été l’œuvre des deux internationaux français Ousmane Dembélé (25e) et Antoine Griezmann (49e), ainsi que du capitaine Lionel Messi, (61e sur pénalty, 82e) et le jeune Pedri en fin de match (90e). Tandis que les buts des joueurs du Betis, réduits à dix après l’exclusion d’Aissa Mandi (60e), ont été signés Antonio Sanabria (45e+2e) et Loren (73e). Les Blaugrana, qui restaient sur quatre matches sans victoire en championnat, remontent provisoirement à la 8e place du classement, à 6 points du leader, la Real Sociedad, et 5 de son grand rival, le Real Madrid (2e).