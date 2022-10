Revivez la première victoire de Nayef Aguerd avec West Ham (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Nayef Aguerd était tout sourire après avoir aidé West Ham United à remporter une victoire 1-0 contre le Silkeborg IF pour ses débuts en compétition, jeudi dans le Groupe B de l’UEFA Europa Conference League.

Le défenseur central apparaissait pour la première fois en Claret and Blue, après s’être remis de la blessure à la cheville qu’il avait subi contre les Rangers lors d’un match de pré-saison en juillet dernier.

Le numéro 27 n’a montré aucun signe de fatigue lors de cette première apparition impressionnante, démontrant toute l’étendue de ses talents, de sa lecture du jeu à sa vitesse, sa force défensive et sa relance intelligente et précise.

« C’était génial. J’attendais ce moment depuis que je me suis blessé », a indiqué Aguerd après le match. « Malheureusement, j’ai eu cette blessure peu de temps après mon arrivée à West Ham et avoir deux mois sans terrain a été difficile » a confié le joueur de 26 ans qui n’a pas manqué de remercier le personnel médical qui l’a aidé à récupérer ainsi que l’équipe nationale du Maroc. « J’essaie de profiter de ces moments avec les autres joueurs, et je vais continuer à travailler pour revenir plus fort qu’avant », a assuré avec enthousiasme Nayef Aguerd.

« Nous jouons chaque match pour gagner, et notre objectif était de terminer en tête du groupe », a-t-il indiqué, se disant très heureux de la qualification. Évoquant le Mondial au Qatar (20 novembre au 18 décembre), Aguerd a affirmé qu’il a toujours eu la Coupe du monde en tête mais qu’il avait confiance dans le personnel médical.

Le manager des Hammers David Moyes a laissé entendre que les débuts d’Aguerd en Premier League pourraient encore être retardés car il doit retrouver sa forme physique, mais le défenseur se sent bien et positif quant à ses perspectives d’avenir, notamment la qualification directe de West Ham pour les huitièmes de finale après la victoire de jeudi au London Stadium.

S.L. (avec MAP)