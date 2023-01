Revivez la belle victoire du Raja face à l’IRT (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Raja de Casablanca a corrigé l’Ittihad de Tanger (3-0) vendredi, à l’occasion de la 11e journée de la Botola Pro D1, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Déjà en tête à la fin de la première période (2-0), le Raja en a rajouté pendant la seconde mi-temps, passant au score de 3-0.

Lors de la saison précédente, les Verts avaient surclassé l’Ittihad Tanger pour le compte de la 19e journée (1-0) et lors de la 4e journée (0-1).

Les Vert et blanc ont débloqué le compteur à la 28e minute avec un but de Hamza Khaba, suivi d’une réalisation de Jamal Herkas à la 44e minute. Les locaux ont enfoncé le clou avec un autre but de Khaba (54e).

À la suite de ce match, le Raja, 17 points, grimpe à la quatrième place du classement, tandis que l’IRT demeure à la dernière place avec 2 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, la formation casablancaise se rendra chez la Renaissance de Berkane, alors que le club de la ville du Détroit jouera à domicile face à l’Union Touarga.

Fiche technique

Botola Pro D1, 11e journée

Raja de Casablanca – Ittihad de Tanger : 3-0, 2-0 à la mi-temps

Au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, vendredi 6 janvier 2023, coup d’envoi à 20h30

Arbitre : Adil Zourak

S.L.