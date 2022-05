Réunions cruciales de l’UEFA: ce qui est prévu

L’UEFA réunit cette semaine à Vienne son Comité exécutif et son Congrès dans l’espoir de finaliser la réforme de la Ligue des champions (C1) après 2024.

» Les projecteurs du football européen se tournent vers Vienne cette semaine, avec deux événements majeurs de l’UEFA organisés dans la capitale autrichienne », écrit l’instance européenne dans un communiqué publié lundi.

Une séance du Comité exécutif de l’UEFA aura lieu mardi. Elle sera suivie, mercredi, du 46e Congrès ordinaire de l’UEFA, la rencontre annuelle du parlement du football européen.

Si l’ordre du jour officiel du Comité exécutif n’annonce pas de décision sur la future C1, c’est parce qu’elle n’est pas encore « garantie à 100% », même si l’UEFA espère aboutir cette semaine en marge de son Congrès annuel, indique une source proche du dossier, citée par des médias.

Deux points sont acquis: le passage de 32 à 36 clubs en 2024-2025, ainsi que le remplacement des huit poules de quatre clubs par un mini-championnat inspiré des tournois d’échecs, au sein d’un tableau unique, tout comme en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.

En étirant cette première phase, l’objectif est de contenter à la fois les diffuseurs, avec 225 matches au total au lieu de 125 aujourd’hui, les clubs, assurés de revenus de billetterie plus élevés – même en cas d’élimination précoce -, et les téléspectateurs en quête d’affiches prestigieuses.

Selon le programme publié par l’UEFA, le Comité exécutif examinera le calendrier des matches de l’EURO 2024 et la désignation des organisateurs de plusieurs événements.

La séance du Comité exécutif sera dirigée par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin. À l’ordre du jour figureront également la finale 2023 de l’UEFA Europa Conference League, l’approbation des règlements de Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2022-24, des Championnats d’Europe des moins de 17 ans et des moins de 19 ans de l’UEFA 2022/23, des Championnats d’Europe féminins des moins de 17 ans et des moins de 19 ans de l’UEFA 2022/23, du Championnat d’Europe de futsal des moins de 19 ans de l’UEFA 2022/23, et de la Coupe des régions de l’UEFA 2022/23.

Il s’agit également de l’approbation des règlements techniques sur l’octroi de licence aux clubs pour l’UEFA Women’s Champions League, du règlement disciplinaire de l’UEFA (édition 2022), du Règlement de l’UEFA concernant l’équipement (édition 2022), et des Règles de procédure régissant l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA (édition 2022).

Quant au Congrès de l’UEFA, il réunit les présidents et les secrétaires généraux des 55 associations membres de l’UEFA afin « de prendre des décisions qui contribueront à façonner le football européen ».

S.L (avec MAP)